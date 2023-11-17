Вице-министр: Казахстан реализует большие инфраструктурные проекты для роста перевозок по КТМТ

Совместное предприятие, решение о создание которого было принято в Грузии в рамках тбилисского форума Silk Road в октябре, Middle Corridor Multimodal будет обеспечивать логистический сервис для грузоперевозок на Среднем коридоре.

Совместное предприятие, решение о создание которого было принято в Грузии в рамках тбилисского форума Silk Road в октябре, Middle Corridor Multimodal будет обеспечивать логистический сервис для грузоперевозок на Среднем коридоре.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-министр Министерства транспорта Казахстана Максат Калиакпаров на проходящей в Зангилане международной научно-практической конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Как известно, отметил он, это направление являющееся кратчайшим путем между Китаем и Турцией, проходящим через территории Казахстана, Азербайджана и Грузии через Каспийское море и являющимся важной составной китайской инициативы "Один пояс-один путь".

"Создание СП между железнодорожниками Казахстана, Азербайджана и Грузии позволит консолидировать тарифные условия и предоставлять услуги по принципу одного окна, корректировать сроки доставки, проводить согласованную политику по развитию мультимодального сервиса из Китая в Европу и обратно, что вкупе будет способствовать росту перевозок по ТМТМ" , - сказал он.

По словам вице-министра, Казахстан также реализует большие инфраструктурные проекты, открывает дополнительный пункт пропуска странице с Китаем со строительством дополнительных железнодорожных линий, что позволит увеличить объем грузоперевозок на 50 млн тонн в год, развивает железнодорожные сети, что тоже позволит увеличить объемы в 5 раз и скорость перевозок, развиваются морские порты на Каспии. С учетом продолжающегося обмеления Каспия, Казахстан проводит дноуглубительные работы здесь.

До конца года, рассказал Калиакпаров, планируется ввод в строй единой цифровой платформы, разработанной сингапурской PSA совместно со специалистами КТЖ. " Я уверен, что она будет интегрирована в общую цифровую систему стран Транскаспийского международного транспортного маршрута", - отметил он.

По словам вице-министра, что в рамках форума в Китае "Один пояс - один путь" был дан старт строительству сухого порта в Сияне, который позволит консолидировать грузы в направлении Европы.