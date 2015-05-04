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    ​VIP самолет, принадлежащий Азербайджану, будет окрашен в Италии - ФОТО

    В ближайшее время самолет будет привезен в страну

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сегодня самолет Airbus A340-642 (4K-Aİ08), приобретенный для азербайджанского правительства, отправлен для окраски в аэропорт Рима Фьюмичино - Леонардо да Винчи.

    Как сообщает Report, на данный момент самолет находится в ангаре.

    Отметим, что данный VIP самолет ранее принадлежал Saad Air. Затем самолет был приобретен для правительства Азербайджана. Сейчас самолет находится на стадии окраски. В ближайшее время он будет привезен в страну.

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