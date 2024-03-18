Въезд автомобилей на улицы возле сада Хагани будет ограничен в праздничные дни

В дни празднования Новруза 20-26 марта на улицах возле сада Хагани в центре Баку движение транспорта будет ограничено.

В дни празднования Новруза 20-26 марта на улицах возле сада Хагани в центре Баку движение транспорта будет ограничено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Речь идет об улицах Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рза), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева, где с 17 марта введены ограничения на въезд транспорта в выходные дни.

В агентстве подчеркнули, что согласно наблюдениям, принятые меры оказались эффективными, так как указанные улицы не имеют особого транзитного значения, и использовались в основном для парковок.

Доступ на территорию автомобилей граждан, проживающих в близлежащих домах, как и в выходные дни, будет обеспечен за счет системы распознавания номеров.

Воспользоваться услугой могут жители, имеющие индивидуальный парковочный талон в мобильном приложении AzParking.

Въезд автотранспорта на территорию будет осуществляться с проспекта Нефтчиляр через улицу Тарлана Алиярбекова, а выезд – с улицы Юсифа Мамедалиева.