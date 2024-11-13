Вьетнам хочет потратить $67 млрд на проект высокоскоростной железной дороги

Министерство транспорта Вьетнама предлагает реализовать проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит вьетнамскую столицу и крупнейший экономический центр страны - южный мегаполис Хошимин.

Министерство транспорта Вьетнама предлагает реализовать проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит вьетнамскую столицу и крупнейший экономический центр страны - южный мегаполис Хошимин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инвестиционное обоснование проекта стоимостью 1,7 квадриллиона донгов (порядка 67,34 млрд долларов) представил Национальному собранию (однопалатный парламент) министр транспорта Нгуен Ван Тханг, выступая на проходящей в Ханое восьмой сессии Нацсобрания 15-го созыва.

По его словам, проект предполагает создание двухколейной электрифицированной магистрали, рассчитанной на скорость движения поездов до 350 км/ч.

Протяженность маршрута составит 1 541 км, на нем будут 23 пассажирских и пять грузовых станций. Реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос на железнодорожные перевозки, создаст основу для устойчивого социально-экономического развития транспортного рынка и социально-экономического развития в коридоре Север-Юг, а также внесет вклад в обеспечение национальной обороны и безопасности, отметил глава Минтранса.

Начало строительства запланировано на 2027 год, а его завершение и ввод в эксплуатацию всего маршрута ожидается к 2035 году. Расчетный срок окупаемости инвестиций составляет примерно 33 года, добавил министр.

Согласно генплану развития вьетнамской железнодорожной отрасли, к 2050 году в стране будут существовать 25 маршрутов общей протяженностью 6 354 км, связанных с региональными и международными железнодорожными сетями.