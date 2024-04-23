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Ветеран БАМа: Гейдар Алиев посвящал все свое свободное время людям

Ветеран БАМа: Гейдар Алиев посвящал все свое свободное время людям Гейдар Алиев был бойцом и все свое свободное время посвящал людям.
Инфраструктура
23 апреля 2024 г. 09:15
Ветеран БАМа: Гейдар Алиев посвящал все свое свободное время людям

Гейдар Алиев был бойцом и все свое свободное время посвящал людям.

Как передает Report, об этом журналистам заявил член попечительского совета общероссийской общественной организации "Бамовское содружество", Герой Социалистического Труда (командир Всесоюзного ударного комсомольского отряда (Бурятский участок БАМа) Вячеслав Аксёнов.

Он отметил большую роль Гейдара Алиева в строительстве БАМа: "Он 10 дней ехал по Байкало-Амурской магистрали, останавливался в поселках, общался со строителями и интересовался проблемами. Потом, записав все проблемы, он в Москве уже помогал решать нашему руководству все эти вопросы. Потому что было очень много сложных проблем, решаемых только в Москве и министерствах".

Ветеран рассказал журналистам, что в 1974 году, 27 апреля, уехал на строительство Байкало-Амурской магистрали с 17 съезда Комсомола:

"И началась наша работа в поселке Звёздный, потом поехали в поселок Магистральный. А через 4 года я уехал, командиром отряда с 18 съезда Комсомола в поселок, находившийся на севере Байкала. И мы снова рубили просеку, укладывали пути…

И когда мы закончили это строительство, нашу бригаду перевели работать на станцию Ангоя, которую строили азербайджанцы. Они закончили тоже станцию Улькан и переехали на Бурятский участок. Нашей бригаде было поручено строить в Ангое тяговую подстанцию, а на другой стороне строился поселок и вокзал".

Аксёнов подчеркнул, что в знак благодарности мемориальная доска, установленная на станции Ангоя, носит имя Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке Baikal-Amur Mainline veteran: Heydar Aliyev devoted all his free time to people
Версия на азербайджанском языке BAM veteranı: Heydər Əliyev mübariz insan idi

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