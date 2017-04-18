Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Вестибюль станции "Иншаатчылар" открылся после ремонта.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен", 18 апреля новый вестибюль с 06:00 вновь открыт для пассажиров.

Отметим, что первый вестибюль станции закрылся 23 января с целью проведения ремонтных работ, в частности, замены старых эскалаторов современными аналогами. Три эскалатора типа ET-5 из-за истечения 30-летнего срока эксплуатации заменены на аналоги марки Tugela германской компании Thyssen Krupp. Также обновлены системы электроснабжения, пожарной безопасности и электромеханические сооружения.

В ходе ремонтных работ реконструированы машинный зал эскалаторов, кассовый зал вестибюля, обновлено мраморно-гранитное покрытие. На пассажирско-пропускном пункте установлены новые киоск и аппараты автоматического контрольного пропуска. Для аппаратов BakıKart отведено специальное место. Кроме того, для слабовидящих проложены специальные рельефные полосы.