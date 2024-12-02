Вентиляторы в бакинском метро переведены на зимний график работы

14:43

В бакинском метрополитене работа вентиляционных систем станций и тоннелей переведена на зимний режим.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

В связи с этим утвержден режим работы каждого вентилятора.

С 2018 года работа вентиляторов в бакинском метро регулируется по сезонному принципу, заменив прежнюю практику, когда график работы менялся дважды в год (в апреле и ноябре). Новые правила, учитывающие климатические условия Баку, позволяют более эффективно контролировать вентиляцию и регулировать ее на основе периодического мониторинга с учетом наиболее подходящих принципов.

Теперь при новом графике работы вентиляторов учитываются прогноз погоды, данные Министерства экологии и природных ресурсов, а также механизмы ежедневного контроля и регулирования. На основании этой информации будут вноситься необходимые изменения в режим работы вентиляционных систем.