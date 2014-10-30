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    Венгерский WizzAir возобновит полеты в Баку с марта

    Авиарейсы по маршруту Будапешт-Баку будут выполняться дважды в неделю

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Венгерский бюджетный авиаоператор WizzAir возобновит авиарейсы по маршруту Будапешт-Баку-Будапешт с 29 марта 2015 года.

    Как сообщили Report в авиакомпании, соглашение об этом было достигнуто между венгерской и азербайджанской стороной.

    В компании отметили, что рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Цена авиабилета без багажа в один конец начинается от 39 евро.

    Отметим, что WizzAir начал осуществлять полеты в Баку с июня 2013 года. Однако, по истечению договора о разрешении на полеты стороны несколько месяцев не могли договориться об условиях продолжения рейсов.

    Также отметим, что на сайте WizzAir не указан график полетов между Будапештом и Баку с ноября этого года. 

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