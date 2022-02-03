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Венгерский министр: Наши компании готовы поддержать восстановление Карабаха

Венгерский министр: Наши компании готовы поддержать восстановление Карабаха Венгерские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Инфраструктура
3 февраля 2022 г. 11:26
Венгерский министр: Наши компании готовы поддержать восстановление Карабаха

Венгерские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на 8-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией в Баку.

"Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, занимала объективную позицию, несмотря на международное давление”, - отметил он.

Министр также отметил, что между двумя странами развиваются экономические связи: “Венгерский Exim Bank открыл Азербайджану кредитную линию на сумму 120 млн долларов США, наши крупные компании инвестировали в экономику Азербайджана, в том числе участвовали в разработке нефтяных месторождений".

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Версия на английском языке Hungarian companies ready to participate in restoration of Karabakh, Peter Szijjártó says
Версия на азербайджанском языке Macarıstanlı nazir: “Şirkətlərimiz Qarabağın bərpasını dəstəkləməyə hazırdır”

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