О нас
Аудио новости

Ведутся работы по созданию водохранилища в Шуше

Ведутся работы по созданию водохранилища в Шуше Готовятся документы технико-экономического обоснования в связи с созданием в Шуше водохранилища вместимостью 7 млн кубометров.
Инфраструктура
23 апреля 2022 г. 14:47
Ведутся работы по созданию водохранилища в Шуше

Готовятся документы технико-экономического обоснования в связи с созданием в Шуше водохранилища вместимостью 7 млн кубометров.

Как сообщает Report, об этом сказал замначальника департамента планирования и проектирования ОАО "Азерсу" Джейхун Мамедов.

По его словам, водохранилище создается для устойчивого водоснабжения города Шуша: "С учетом продолжающихся созидательных работ в Шуше для удовлетворения спроса на воду, особенно летом, сейчас в качестве неотложной меры планируется создание временной дамбы, строительство новой насосной станции и прокачка оттуда воды в город по магистральному трубопроводу".

Дж.Мамедов отметил, что после освобождения Шуши от оккупации в короткие сроки была возобновлена работа источников Кичик Кирс и Зарыслы, снабжающих город питьевой водой, на магистральных трубопроводах и водохранилищах выполнены ремонтно-восстановительные работы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Works underway to build reservoir in Shusha city 
Версия на азербайджанском языке Şuşada su anbarının yaradılması üçün işlərə başlanılıb

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi