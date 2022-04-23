Ведутся работы по созданию водохранилища в Шуше

Готовятся документы технико-экономического обоснования в связи с созданием в Шуше водохранилища вместимостью 7 млн кубометров.

Готовятся документы технико-экономического обоснования в связи с созданием в Шуше водохранилища вместимостью 7 млн кубометров.

Как сообщает Report, об этом сказал замначальника департамента планирования и проектирования ОАО "Азерсу" Джейхун Мамедов.

По его словам, водохранилище создается для устойчивого водоснабжения города Шуша: "С учетом продолжающихся созидательных работ в Шуше для удовлетворения спроса на воду, особенно летом, сейчас в качестве неотложной меры планируется создание временной дамбы, строительство новой насосной станции и прокачка оттуда воды в город по магистральному трубопроводу".

Дж.Мамедов отметил, что после освобождения Шуши от оккупации в короткие сроки была возобновлена работа источников Кичик Кирс и Зарыслы, снабжающих город питьевой водой, на магистральных трубопроводах и водохранилищах выполнены ремонтно-восстановительные работы.