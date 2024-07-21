Ведомства сейсмослужбы Азербайджана и Турции строят станцию под Шушой

Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) при МВД Турции строят сейсмическую станцию Шуша-Дашалты и Региональный комплексный центр сейсмоло

Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) при МВД Турции строят сейсмическую станцию Шуша-Дашалты и Региональный комплексный центр сейсмологического мониторинга Карабаха и Восточного Зангезура.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Академии наук.

Президент НАНА академик Иса Габиббейли на месте ознакомился с ходом строительных работ, директор Республиканского центра сейсмологической службы, член-корреспондент Академии Гурбан Етирмишли дал подробную информацию о проделываемой работе.

Было отмечено, что уже несколько дней зафиксированные здесь первоначальные данные передаются в Бюро исследования землетрясений Центра сейсмологической службы, где начат процесс регистрации, анализа и прогнозирования данных.

Отметим, что Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА создаст на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура восемь сейсмологических станций.