Вдоль транзитного коридора Грузия-Азербайджан построят новую дорогу

Тендер на строительство скоростной дороги Тбилиси-Сагареджо, пролегающей вдоль грузино-азербайджанского транзитного коридора, будет объявлен в следующем году

Тендер на строительство скоростной дороги Тбилиси-Сагареджо, пролегающей вдоль грузино-азербайджанского транзитного коридора, будет объявлен в следующем году.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила исполняющая обязанности министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

По ее словам, проектом предусмотрено не восстановление старой дороги, а строительство совершенно новой магистрали: "Проект по строительству 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо включен в госбюджет на 2021 год".

Тендер на строительство новой дороги планировалось объявить в ноябре-декабре этого года. Согласно проекту, дорога Тбилиси-Сагареджо, являющаяся участком главной автомагистрали Тбилиси-Кахетия, а также транзитного коридора, соединяющегося с северо-западным регионом Азербайджана, будет иметь четыре полосы движения.