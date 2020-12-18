О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вдоль транзитного коридора Грузия-Азербайджан построят новую дорогу

Вдоль транзитного коридора Грузия-Азербайджан построят новую дорогу Тендер на строительство скоростной дороги Тбилиси-Сагареджо, пролегающей вдоль грузино-азербайджанского транзитного коридора, будет объявлен в следующем году
Инфраструктура
18 декабря 2020 г. 10:37
Вдоль транзитного коридора Грузия-Азербайджан построят новую дорогу
0 : 00
0 : 00

Тендер на строительство скоростной дороги Тбилиси-Сагареджо, пролегающей вдоль грузино-азербайджанского транзитного коридора, будет объявлен в следующем году.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила исполняющая обязанности министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

По ее словам, проектом предусмотрено не восстановление старой дороги, а строительство совершенно новой магистрали: "Проект по строительству 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо включен в госбюджет на 2021 год".

Тендер на строительство новой дороги планировалось объявить в ноябре-декабре этого года. Согласно проекту, дорога Тбилиси-Сагареджо, являющаяся участком главной автомагистрали Тбилиси-Кахетия, а также транзитного коридора, соединяющегося с северо-западным регионом Азербайджана, будет иметь четыре полосы движения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan-Azərbaycan tranzit dəhlizi üzərində yeni yolun inşası başlayacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
14 декабря 2020 г. 10:03
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
13 декабря 2020 г. 19:13
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
14 декабря 2020 г. 20:30
Азербайджан предупредил Армению
Азербайджан предупредил Армению
13 декабря 2020 г. 13:34
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые
Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые
13 декабря 2020 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi