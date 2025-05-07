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Вблизи Бакинского Олимпийского стадиона откачано более 80 кубометров дождевой воды

Вблизи Бакинского Олимпийского стадиона откачано более 80 кубометров дождевой воды 17:22
Инфраструктура
7 мая 2025 г. 17:45
Вблизи Бакинского Олимпийского стадиона откачано более 80 кубометров дождевой воды

В районе, где расположена электрозарядная станция рядом с Бакинским Олимпийским стадионом, из-за отсутствия дренажной системы во время сильных осадков регулярно скапливалась дождевая вода.

Об этом Report сообщили в Госагентстве водных ресурсов Азербайджана.

Как отмечается, из-за отсутствия дренажа вода не могла свободно стекать, что вызывало сложности с ее отводом. В подобных зонах оказание водоотводных услуг районными управлениями водоканала также сопряжено с определенными трудностями.

В настоящее время для устранения проблемы привлечена специальная техника Агентства. С территории уже откачано более 80 кубометров дождевой воды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında 80 kubmetrdən çox yağış suyu təmizlənib

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