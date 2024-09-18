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ВБ: В Азербайджане необходимы институциональные реформы в секторе водоснабжения и канализации

ВБ: В Азербайджане необходимы институциональные реформы в секторе водоснабжения и канализации
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 12:42
ВБ: В Азербайджане необходимы институциональные реформы в секторе водоснабжения и канализации

Из-за географического расположения и климатических условий Азербайджан сильно зависит от трансграничных водных ресурсов, поэтому важно провести институциональные реформы для улучшения услуг в секторе водоснабжения и канализации.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности" Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, Европейского Союза и Всемирного банка (ВБ).

Отмечается, что необходимость подготовки этого отчета возникла из-за проводимых в настоящее время в Азербайджане важных институциональных реформ для улучшения услуг в секторе водоснабжения и канализации. Одна из целей этих реформ - устранить фрагментацию в водной сфере страны и усилить согласованность в деятельности учреждений.

В отчете подчеркивается, что институциональные реформы важны еще и потому, что Азербайджан сильно зависит от трансграничных водных ресурсов из-за своего географического расположения и климатических условий: "78% воды, поступающей в страну из поверхностных источников, поступает через трансграничные реки Кура и Араз. Доступность воды уменьшается из-за растущего спроса и последствий изменения климата. Все это делает актуальным устойчивое управление водными ресурсами".

Доклад подготовлен в рамках Инструмента гибкой технической помощи для Азербайджана (AZTAF).

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Версия на английском языке WB: There is need for institutional reforms in water, sanitation sector in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Azərbaycanda su və kanalizasiya sektorunda institusional islahatlara ehtiyac var

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