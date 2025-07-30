ВБ: В 2026 году завершится реконструкция бесплатной альтернативы будущей платной трассы Алят-Астара

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По состоянию на 1 июля 2025 года объем освоенных средств по кредиту Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в Группу Всемирного банка) в рамках проекта “Развитие региональных коммуникаций в Азербайджане” составил 63,1 млн долларов США, что эквивалентно 97,08% от общей суммы кредита.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Всемирного банка, общая стоимость проекта, вступившего в силу в декабре 2021 года, составляет 96 млн долларов США, из которых 65 млн долларов США предоставлены в виде кредита МБРР.

Проект направлен на создание безопасного, эффективного и устойчивого к климатическим изменениям транспортного сообщения, а также на улучшение связности и доступа к рынкам вдоль автодороги Сальян-Билясувар (магистрали М3 - Алят-Астара). Окончание реализации намечено на 31 марта 2026 года.

"Благодаря эффективной реализации проекта удалось сэкономить часть средств, которые были направлены на реконструкцию дополнительной инфраструктуры вдоль коридора. В рамках компонента “Дорожная связность” все строительные работы, включая расширенный объем, завершены. В целом реконструировано 67,35 км дорог, отремонтировано и заасфальтировано - 2,53 км, уложено 1,3 км нового износного слоя, построено 10 мостов", - отмечает ВБ.

В июне 2025 года правительство Азербайджана обратилось к банку с просьбой перераспределить оставшиеся в рамках кредитного компонента проекта 2,3 млн долларов на реконструкцию двух мостов в Лянкяранском и Масаллинском районах. Работы планируется завершить в течение 6-7 месяцев, то есть до официального завершения проекта.

В обращении подчеркивается, что проект вызвал рост трафика и активизировал частные инвестиции в придорожную логистическую и сервисную инфраструктуру: "В связи с этим необходимость в дальнейшем государственном финансировании коммерческих объектов отсутствует. При этом назрела необходимость замены двух старых мостов на 193 и 197 км трассы М3, которые не соответствуют современным стандартам и не подлежат экономически целесообразному ремонту.

Сметная стоимость проектирования и строительства мостов с учетом сноса, сопутствующих работ, общих расходов и НДС оценивается примерно в 2,3 млн долларов. Предусматривается, что работы будет выполнять подрядчик, ранее осуществлявший строительство дороги, в рамках действующего контракта. Такой подход был согласован с отделом закупок проекта".

Команда Всемирного банка поддерживает замену первоначальных планов по созданию придорожной торговой инфраструктуры для деятельности малых рыночных объектов на реконструкцию двух небольших обветшалых и небезопасных мостов вдоль коридора. Это позволит увеличить число модернизированных мостов с повышенной пропускной способностью до 12.

Реконструкция двух мостов позволит достичь ключевой цели проекта - перевести новую магистральную дорогу М3 на платный режим, как и предусматривалось изначально. Обновленные мосты обеспечат полноценное функционирование старой трассы М3, которая будет служить бесплатной альтернативой платной автомагистрали после внедрения системы оплаты проезда. Эта реструктуризация соответствует общей задаче - завершить реабилитацию старой дороги и обеспечить устойчивую связность в регионе. Переход к системе платного проезда предусмотрен Национальной стратегией оплаты за пользование автомобильными дорогами, разработанной в рамках компонента “Устойчивость дорожного сектора”.

Также в рамках этого компонента оказывается техническая помощь для повышения эффективности управления дорогами и эксплуатации сети за счет внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В качестве основных направлений выделены внедрение системы оплаты проезда, предотвращение перегрузки транспортных средств по осям.

Шведская компания Swedish National Road Consulting AB консультирует по вопросам разработки стратегий управления дорожной сетью, ИТС, систем взимания платы и контроля осевой нагрузки.

"Реализация мероприятий находится на продвинутой стадии. Ключевые отчеты подготовлены и проходят рассмотрение в банке. Ожидается, что окончательные результаты будут согласованы с правительственными структурами Азербайджана до декабря 2025 года", говорится в отчете.