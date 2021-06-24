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ВБ: Программа "Умное село" отразится на росте благосостояния в Азербайджане

ВБ: Программа "Умное село" отразится на росте благосостояния в Азербайджане Программа "Умное село", в первую очередь, послужит достижению всестороннего развития на территории Азербайджана.
Инфраструктура
24 июня 2021 г. 13:58
ВБ: Программа Умное село отразится на росте благосостояния в Азербайджане

Программа "Умное село", в первую очередь, послужит достижению всестороннего развития на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в рамочной и дорожной карте Всемирного банка для анализа создания "умных сел" в стране.

"Развитие экономики путем внедрения инвестиций, передовых и инновационных технологий в сельской местности, особенно в ненефтяном секторе и неаграрных отраслях, будет способствовать развитию предпринимательства, укреплению финансовой устойчивости малого и среднего предпринимательства, развитию туризма в сельской местности, повышению аграрной производительности, поощрению фермерских кооперативов и товариществ в сельском хозяйстве, повышению конкурентоспособности на рынке, улучшению доступа к финансовым ресурсам для фермеров и предпринимателей, усилению внутренних и экспортных рыночных связей", - говорится в документе.

В документе отмечалось, что другими основными целями реализации программы "умное село" являются повышение социального благосостояния и организация эффективного использования природных ресурсов:

"Вторая цель программы - повышение социального благосостояния. Здесь предусматривается улучшение инфраструктуры и качества услуг, расширение спектра социальных услуг, улучшение доступности услуг для уязвимых слоев населения, реализация инициатив по повышению потенциала для государственных служащих и чиновников, внедрение системы страхования, расширение охвата высокоскоростного волоконно-оптического широкополосного интернетом и современных услуг связи.

С другой стороны, программа "умное село" будет способствовать эффективному использованию природных ресурсов. Это в конечном итоге приведет к расширению использования возобновляемых источников энергии, увеличению производства экологически безопасных продуктов и повышению устойчивости природных ресурсов".

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