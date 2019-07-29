Всемирный банк профинансирует расширение железнодорожной линии Баку-Астара

Всемирный банк (ВБ) дал согласие на финансирование строительства участка железнодорожного коридора "Север-Юг" от Баку до Астары.

Об этом сообщил Report председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Здесь речь идет о 543 км дороги. Всемирный банк не хочет участвовать в финансировании этого проекта в одиночку и намерен привлечь другие финансовые институты", - сказал он.

Следует отметить, что в рамках проекта будет расширено 343 км железной дороги, она станет двухлинейной.