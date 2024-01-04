ВБ предложил Азербайджану, Казахстану и Грузии пути повышения эффективности Среднего коридора

Для повышения эффективности Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) Всемирный банк (ВБ) рекомендует Азербайджану, Казахстану и Грузии по всей транспортной сети предусмотреть возможность отслеживания груза в пути.

Для повышения эффективности Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) Всемирный банк (ВБ) рекомендует Азербайджану, Казахстану и Грузии по всей транспортной сети предусмотреть возможность отслеживания груза в пути.

Как передает Report со ссылкой на отчет ВБ, для этого предлагается обеспечить переход на единый электронный документооборот, охватывающий как железнодорожные перевозки, так и перевозки по Каспийскому морю.

"Было бы целесообразным способствовать консолидации грузов, переходу на железнодорожный транспорт и улучшению баланса грузопотоков между Востоком и Западом за счет создания логистических узлов. Кроме того, необходимо обеспечить прозрачность и предсказуемость конечных транспортных тарифов", - говорится в отчете.

ВБ рекомендует Азербайджану и Казахстану сократить время нахождения грузов в порту, увеличить мощности по перевозке контейнеров на маршруте Баку-Актау и Актау-Баку, снизить фрахтовые ставки и портовые тарифы для контейнеров. Кроме того, Азербайджану необходимо повысить эффективность перевалки грузов c судов на берег, а Казахстану - пересмотреть параметры закрытия портов и обеспечить недискриминационный доступ к портовым услугам для всех участников рынка. Грузии, в свою очередь, ВБ предлагает повысить эффективность перевалки "порт – железная дорога/ автомобильный транспорт", улучшить состояние навигационного канала, снизить портовые тарифы для контейнеров (в настоящее время они самые высокие во всем Черноморском регионе).

Касательно железных дорог и пунктов пересечения границ, аналитики банка предлагают Казахстану обеспечить наличие подвижного состава, повысить эффективность маневровых операций, а Азербайджану и Грузии - наличие подвижного состава, особенно на пунктах пересечения границы между Грузией и Азербайджаном, повысить эффективность на этапе перевалки "железная дорога – морской порт".

"Эти мероприятия способны дать значительный эффект при ограниченных инвестициях и могут рассматриваться в качестве первоочередных и требующих немедленного внимания", - отмечает ВБ.

Банк ожидает, что к 2030 году объемы перевозок по Среднему коридору могут вырасти в 3 раза по сравнению с 2021 годом, а время в пути сократится вдвое.

"Благодаря грамотному сочетанию инвестиций и мер совершенствования операционной деятельности коридор сможет внести определенный вклад в экономическую и политическую устойчивость трансконтинентальной торговли, позволит развить потенциал Центральной Азии и Южного Кавказа, обеспечив надежный маршрут в Китай, Европу и другие регионы мира за счет доступа к морским портам", - говорится в отчете.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.