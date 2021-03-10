ВБ оценил реформы в дорожном секторе Азербайджана

Скорость институциональных улучшений не поспевают за дорожными инвестициями

Государственное финансирование развития и содержания дорожной инфраструктуры в Азербайджане с начала реализации программы обновления дорожной сети превысило 10 миллиардов долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Всемирный банк (ВБ), банк с 2001 года поддержал государственную программу развития дорожного сектора с тремя проектами реконструкции автомагистралей с общими инвестициями около 1,1 миллиарда долларов США.

ВБ сотрудничает с другими партнерами по развитию, такими как Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), которые также поддерживают дорожный сектор в Азербайджане посредством крупномасштабных инвестиционных операций.

«Модернизация дорожных активов в Азербайджане сопровождалась институциональными улучшениями. Тем не менее, скорость этих улучшений, столь важных для модернизации дорожного сектора, таких как создание эффективных методов управления активами, обеспечение финансовой устойчивости и повышение безопасности дорожного движения, не поспевают за дорожными инвестициями. Тем не менее, был достигнут важный прогресс за прошедший период», - отметили в банке.

Так, в рамках финансируемого ВБ проекта реконструкции третьей автомагистрали была оказана поддержка созданию эффективной системы обслуживания сети автомагистралей. В период с 2012 по 2019 годы усилия правительства привели к снижению смертности в результате ДТП в стране примерно на 30 процентов.

В 2018 году Президент Азербайджана утвердил комплексную ориентированную на реформы Государственную программу безопасности дорожного движения на 2019-2023 гг., которая была впервые инициирована в рамках финансируемого ВБ второго проекта реконструкции третьей автомагистрали. Наряду с этим, ЕБРР и АБР предоставили финансирование для технической помощи по целому ряду направлений, включая обслуживание второстепенных и местных дорог, а также повышение квалификации сотрудников дорожных агентств.

Вместе с тем, в банке считают, что безопасность дорожного движения в Азербайджане нуждается в дальнейшем улучшении: «Сейчас в Азербайджане больше погибших от дорожно-транспортных происшествий, чем во многих других странах в более широком регионе. Значительные государственные инвестиции в дорожную инфраструктуру принесли преимущества с точки зрения более эффективного управления трафиком, и эти меры сыграли важную роль в сокращении дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане в последние годы, но в дальнейшем требуется еще большее улучшение ситуации. В этой связи правительство хочет обеспечить соблюдение высоких технических стандартов, применяемых для улучшения дорог и безопасности движения».

По мнению экономистов ВБ, несмотря на прогресс, создание эффективных технических и институциональных основ дорожного движения, работа и управление дорожной сетью все еще находятся в процессе: «У Государственного дорожного фонда недостаточно средств для обслуживания дорог, и дополнительные доходы необходимы для устранения отставания в техническом обслуживании и повышения финансовой устойчивости сектора. Правительство Азербайджана заинтересовано во внедрении принципов "пользователь платит" и введение сборов с пользователей дорог (RUC) как средства повышения финансовой устойчивости. Параллельно правительство Азербайджана желает снизить скорость разрушения дорожного полотна и признает, что операционная эффективность может улучшена за счет более строгого контроля осевой нагрузки».