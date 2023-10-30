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ВБ: Необходимо уделять больше внимания развитию социальной инфраструктуры в Азербайджане

ВБ: Необходимо уделять больше внимания развитию социальной инфраструктуры в Азербайджане Развитию социальной инфраструктуры в Азербайджане следует уделять больше внимания, эту сферу необходимо развивать.
Инфраструктура
30 октября 2023 г. 12:50
ВБ: Необходимо уделять больше внимания развитию социальной инфраструктуры в Азербайджане

Развитию социальной инфраструктуры в Азербайджане следует уделять больше внимания, эту сферу необходимо развивать.

Об этом Report заявила менеджер Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Штефани Шталмейстер.

По ее словам, Азербайджан проделал большую работу в области транспортной инфраструктуры и добился заметных успехов: "Сюда относится строительство железных дорог, автомагистралей, аэропортов и т.п. Однако помимо транспортной инфраструктуры необходимо уделить внимание развитию социальной инфраструктуры. Обе сферы важны и должны реализовываться параллельно".

Шталмейстер считает, что ускорение процесса развития социальной инфраструктуры наравне с транспортной ускорит развитие частного сектора.

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Версия на английском языке WB: Social infrastructure in Azerbaijan needs further investments
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: “Azərbaycanda sosial infrastrukturun inkişafına diqqət daha da artırılmalıdır”

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