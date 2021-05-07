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ВБ изменил дату принятия решения по дорожному проекту в Азербайджане

ВБ изменил дату принятия решения по дорожному проекту в Азербайджане Объем выделенного на проект кредита составляет 65 млн долларов США
Инфраструктура
7 мая 2021 г. 14:25
ВБ изменил дату принятия решения по дорожному проекту в Азербайджане

Совет директоров Всемирного банка изменил дату утверждения кредита Азербайджану на дорожный проект.

Как сообщает Report, Совет директоров рассмотрит новый дорожный проект под названием "Развитие региональных сообщений" 20 мая.

Ранее менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл (Sarah Michael) сообщала Report, что решение по данному проекту будет принято 25 мая.

Объем выделенного на проект кредита составляет 65 млн долларов США.

Целью проекта, оцениваемого в 95,88 млн долларов США, является обеспечение безопасного, эффективного, устойчивого к изменению климата движения по дороге Сальян-Билясувар.

Проект состоит из четырех компонентов. Стоимость первого компонента под названием "Движение транспорта" составляет 59,24 млн долларов США, а основной подкомпонент (55,63 млн долларов США) предусматривает восстановление некоторых участков указанной дороги между 31,9-103,3 км.

Второй компонент "Устойчивость дорожного сектора" на сумму 2 млн долларов США предусматривает совершенствование управления дорожным движением с применением интеллектуальных транспортных систем, оказание технической помощи в создании соответствующей инфраструктуры для платы за пользование дорогами в электронном формате.

Основная составляющая третьего компонента под названием "Местное развитие и логистика" включает в себя развитие придорожной логистики и рыночных объектов, реализацию пилотных проектов по вложению в них небольших инвестиций.

Четвертый компонент включает вопросы управления проектом.

Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. За этот период банк выделил около 4 млрд долларов США на более чем 50 проектов, реализуемых Азербайджаном.

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Версия на английском языке WB changes date of making decision on road project in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanda yol layihəsi ilə bağlı qərar verəcəyi tarixi dəyişdi

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