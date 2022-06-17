ВБ готов сотрудничать с Азербайджаном в области эффективного использования воды

ОАО "Азерсу" может начать сотрудничество со Всемирным банком в области эффективного использования воды.

ОАО "Азерсу" может начать сотрудничество со Всемирным банком в области эффективного использования воды.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, об этом было заявлено на встрече с делегацией Всемирного банка в ОАО "Азерсу".

В ходе встречи были проведены предварительные консультации по докладам об изменении климата, а также обсуждение перехода к зеленому развитию в Азербайджане.

Первый заместитель председателя ОАО "Азерсу" Тейюб Джаббаров отметил, что в стране создана комиссия по эффективному использованию водных ресурсов и проведена важная работа в соответствии с утвержденным Планом действий.

Андреа Ливерани, представитель Всемирного банка, отметил, что они готовы сотрудничать по вопросам эффективности использования воды, влияния изменения климата на водные ресурсы, очистки и повторного использования сточных вод.