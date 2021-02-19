ВБ: Азербайджан намерен снизить скорость разрушения дорожной сети

За последние двадцать лет прирост автомобилей в Азербайджане в среднем составил около 12,5% в год

За последние двадцать лет прирост автомобилей в Азербайджане в среднем составил около 12,5 процента в год, соответственно увеличилось и движение на основных автодорожных коридорах.

Как сообщили Report во Всемирном банке (ВБ), с целью сохранения важной роли автомобильного транспорта в экономике, правительство Азербайджана хочет усилить свое внимание повышению пропускной способности и качества дорожной сети для обеспечения большей мобильности, надежности и безопасности.

В период с 2008 по 2018 год доля грузовых перевозок автомобильным транспортом увеличилась с 48 до 65 процентов, а пассажирские перевозки - с 83 до 88 процентов.

В начале 2000-х годов правительство Азербайджана приступило к осуществлению крупной программы реконструкции автомагистралей. Это началось с улучшения коридора Восток-Запад (автомагистраль M2 – от Баку до границы с Грузией и автомагистраль M4 – от Баку до Евлаха) и коридора Север-Юг (трасса М1 от Баку до границы с Россией и трасса М3 от Алята до границы с Ираном). Параллельно проводятся ремонтные работы на других автомагистралях (дороги категории М).

«Завершение программы по реконструкции и реабилитации всех дорог категории М намечено на 2021 год. В то время как реконструкция автодорог близка к завершению, реабилитация дорог третичного уровня (дороги категории Y) все еще продолжается. К концу 2019 года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 83% для второстепенной дорожной сети и 47 процентов для дорог местного значения», - отмечает банк.

В ВБ считают, что реабилитация автодороги Сальян-Билясувар в рамках нового проекта «Развитие региональных коммуникаций» (Regional connectivity and development) позволит реализовать планы правительства по взиманию платы за параллельную M3 автомагистраль. «Национальное законодательство запрещает взимание платы за проезд без наличия функционирующих альтернативных дорог, и проектная дорога предоставит этот альтернативный маршрут. Со временем это снизит нагрузку на госбюджет по содержанию коридора», - отмечают эксперты ВБ.

В банке считают, что дополнительные доходы необходимы для устранения отставания в техническом обслуживании и повышения финансовой устойчивости сектора: «Правительство Азербайджана заинтересовано во внедрении принципов "пользователь платит" и введение сборов с пользователей дорог (RUC) как средство повышения финансовой устойчивости. Параллельно правительство страны желает снизить скорость разрушения дорожной сети и признает, что операционная эффективность может быть улучшена за счет более строгого контроля осевой нагрузки».

Отметим, что Всемирный банк с 2001 года выделил на реализацию трех проектов реконструкции автомагистралей в Азербайджане около 1,1 миллиарда долларов США.