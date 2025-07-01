Ван Чуаньмэн: Новый мультимодальный маршрут Пекин - Баку через Средний коридор расширит географию поставок

Китай направил грузы на сумму более $2 млн в Европу через Азербайджан

В рамках новой линии грузоперевозок в Европу через территорию Азербайджана Китай направил первый поезд, состоящий из 104 стандартных контейнеров, загруженных автозапчастями и механическим оборудованием общей стоимостью более 15 млн юаней (примерно 2,093 млн долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на пекинское отделение Китайской государственной железнодорожной корпорации (КГЖК), поезд отправился вчера со станции в районе Фаншань в Пекине и проследует до Каспийского порта Актау (Казахстан) через контрольно-пропускной пункт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Далее грузы будут доставлены по морю в порт Алят, а затем по железной дороге - в Баку.

Маршрут реализуется по мультимодальной схеме “железная дорога - море - железная дорога”. Общая протяженность пути превышает 8 000 км, а время доставки составит около 15 суток. После прибытия в Баку часть контейнеров будет перенаправлена в Грузию, Турцию, Сербию и другие страны региона.

По словам генерального директора компании по управлению международным сухопутным портом Фаншань Ван Чуаньмэна, маршрут входит в состав Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), который представляет собой южную ветвь глобальной транспортной сети Китай - Европа.

“Использование мультимодального принципа позволяет существенно сократить сроки доставки по сравнению с традиционной морской логистикой и расширить географию охвата, включая страны Каспийского региона, Черноморского и Средиземноморского бассейнов, а также Центральной, Восточной и Западной Европы”, - подчеркнул он.

В КГЖК отмечают, что запуск нового маршрута создает удобный и эффективный логистический канал для предприятий Пекина и прилегающих регионов. Это позволит снизить логистические издержки, повысить экспортный потенциал и укрепить торгово-экономические связи Китая с Азербайджаном и другими странами региона.