О нас

Ван Чуаньмэн: Новый мультимодальный маршрут Пекин - Баку через Средний коридор расширит географию поставок

Ван Чуаньмэн: Новый мультимодальный маршрут Пекин - Баку через Средний коридор расширит географию поставок Китай направил грузы на сумму более $2 млн в Европу через Азербайджан
Инфраструктура
1 июля 2025 г. 12:19
Ван Чуаньмэн: Новый мультимодальный маршрут Пекин - Баку через Средний коридор расширит географию поставок

В рамках новой линии грузоперевозок в Европу через территорию Азербайджана Китай направил первый поезд, состоящий из 104 стандартных контейнеров, загруженных автозапчастями и механическим оборудованием общей стоимостью более 15 млн юаней (примерно 2,093 млн долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на пекинское отделение Китайской государственной железнодорожной корпорации (КГЖК), поезд отправился вчера со станции в районе Фаншань в Пекине и проследует до Каспийского порта Актау (Казахстан) через контрольно-пропускной пункт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Далее грузы будут доставлены по морю в порт Алят, а затем по железной дороге - в Баку.

Маршрут реализуется по мультимодальной схеме “железная дорога - море - железная дорога”. Общая протяженность пути превышает 8 000 км, а время доставки составит около 15 суток. После прибытия в Баку часть контейнеров будет перенаправлена в Грузию, Турцию, Сербию и другие страны региона.

По словам генерального директора компании по управлению международным сухопутным портом Фаншань Ван Чуаньмэна, маршрут входит в состав Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), который представляет собой южную ветвь глобальной транспортной сети Китай - Европа.

“Использование мультимодального принципа позволяет существенно сократить сроки доставки по сравнению с традиционной морской логистикой и расширить географию охвата, включая страны Каспийского региона, Черноморского и Средиземноморского бассейнов, а также Центральной, Восточной и Западной Европы”, - подчеркнул он.

В КГЖК отмечают, что запуск нового маршрута создает удобный и эффективный логистический канал для предприятий Пекина и прилегающих регионов. Это позволит снизить логистические издержки, повысить экспортный потенциал и укрепить торгово-экономические связи Китая с Азербайджаном и другими странами региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением
28 июня 2025 г. 13:09
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44
Судмедэкспертиза назвала причины смерти Зияддина Сафарова: многочисленные травмы и переломы
Судмедэкспертиза назвала причины смерти Зияддина Сафарова: многочисленные травмы и переломы
1 июля 2025 г. 11:50
В Агджабеди простились с Зияддином и Гусейном Сафаровыми
ФотоВ Агджабеди простились с Зияддином и Гусейном Сафаровыми
1 июля 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi