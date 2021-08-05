Вакуумный поезд под Альпами будет перевозить пассажиров со скоростью 1200 км/ч

Стартап из Швейцарии планирует построить вакуумную транспортную систему под Альпами, на которой поезд будет перевозить пассажиров со скоростью более 1 200 км/ч.
Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Идея использовать как транспорт капсулу, передвигающуюся на воздушной подушке в трубе с очень низким давлением, впервые появилась еще в начале XX века. Тем не менее, она обрела новую жизнь после разработки известным американским бизнесменом Илоном Маском проекта Hyperloop в 2013 году.
Небольшая швейцарская технологическая компания Swisspod планирует построить вакуумную дорогу между Цюрихом и Женевой, находящихся на расстоянии 250 км друг от друга в разных концах страны, и перевозить на ней пассажиров и грузы за 17 минут.
На данный момент компания построила небольшую тестовую дорогу на территории Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, где изучается влияние электромагнитной тяги на движение капсулы в туннеле с низким давлением.