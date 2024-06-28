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Вахид Гаджиев: В этом году планируется возвращение первых жителей в город Джебраил

Вахид Гаджиев: В этом году планируется возвращение первых жителей в город Джебраил
Инфраструктура
28 июня 2024 г. 11:30
Вахид Гаджиев: В этом году планируется возвращение первых жителей в город Джебраил

В этом году планируется возвращение первых жителей в город Джебраил и несколько сел района.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: Построим Карабах вместе" в Шуше.

По его словам, строительство новых населенных пунктов продолжается в Зангиланском и Губадлинском районах, куда тоже планируется переселить жителей.

В.Гаджиев сказал, что по мере возвращения жителей в населенных пунктах создаются новые возможности для бизнеса.

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Версия на английском языке First residents to return to liberated Jabrayil this year
Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: "Bu il ərzində Cəbrayıla köç planlaşdırılır"

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