Вахид Гаджиев: В этом году планируется возвращение первых жителей в город Джебраил

В этом году планируется возвращение первых жителей в город Джебраил и несколько сел района.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: Построим Карабах вместе" в Шуше.

По его словам, строительство новых населенных пунктов продолжается в Зангиланском и Губадлинском районах, куда тоже планируется переселить жителей.

В.Гаджиев сказал, что по мере возвращения жителей в населенных пунктах создаются новые возможности для бизнеса.