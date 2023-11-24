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Вахид Гаджиев: Строительство 33 зданий в Джебраиле завершится в следующем году

Вахид Гаджиев: Строительство 33 зданий в Джебраиле завершится в следующем году В Джебраиле в следующем году завершится строительство 33 зданий, в которых насчитывается 712 квартир.
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 16:31
Вахид Гаджиев: Строительство 33 зданий в Джебраиле завершится в следующем году

В Джебраиле в следующем году завершится строительство 33 зданий, в которых насчитывается 712 квартир.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев заявил на церемонии закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

"Село Солтанлы имеет стратегическое положение. Здесь пересекаются основные автомобильные дороги, железнодорожные линии, вблизи поселка расположен промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины". Я верю, что переселенные сюда жители внесут свой вклад в развитие села. Кроме того, строятся села Шукурбейли и Хоровлу. Строительные работы начаты и в поселке Худаферин", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: "Cəbrayıl şəhərində 712 mənzilin tikintisi gələn il yekunlaşacaq"

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