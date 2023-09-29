О нас

Вахид Гаджиев: До 2027 года в Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы планируется вернуть более 40 тыс. жителей

Вахид Гаджиев: До 2027 года в Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы планируется вернуть более 40 тыс. жителей В рамках программы "Великое возвращение 2022-2026" ожидается переселение в города и села Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов более 40 тыс. вынужденных переселенцев.
Инфраструктура
29 сентября 2023 г. 15:47
Вахид Гаджиев: До 2027 года в Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы планируется вернуть более 40 тыс. жителей

В рамках программы "Великое возвращение 2022-2026" ожидается переселение в города и села Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов более 40 тыс. вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев заявил на состоявшемся в Зангилане II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

По словам В.Гаджиева, в настоящее время на освобожденных территориях реализуются инфраструктурные проекты.

Он добавил, что в селе Агалы Зангиланского района с использованием инновационных строительных материалов построено 200 частных экологичных домов: "Созданы благоприятные условия для проживания населения в селе. В 134 дома, построенных и сданных в эксплуатацию, переселено более 600 граждан".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: "Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarına 2027-ci ilədək 40 mindən çox insanın köçürülməsi nəzərdə tutulur"

Самое важное

Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
29 сентября 2023 г. 16:39
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
29 сентября 2023 г. 15:39
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
29 сентября 2023 г. 11:53
Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 11:37
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
28 сентября 2023 г. 16:43
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
28 сентября 2023 г. 16:19
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
27 сентября 2023 г. 20:35
Рубен Варданян задержан на ППП Лачын и доставлен в Баку
Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку
27 сентября 2023 г. 14:46
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi