Вахид Гаджиев: До 2027 года в Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы планируется вернуть более 40 тыс. жителей

В рамках программы "Великое возвращение 2022-2026" ожидается переселение в города и села Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов более 40 тыс. вынужденных переселенцев.

В рамках программы "Великое возвращение 2022-2026" ожидается переселение в города и села Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов более 40 тыс. вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев заявил на состоявшемся в Зангилане II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

По словам В.Гаджиева, в настоящее время на освобожденных территориях реализуются инфраструктурные проекты.

Он добавил, что в селе Агалы Зангиланского района с использованием инновационных строительных материалов построено 200 частных экологичных домов: "Созданы благоприятные условия для проживания населения в селе. В 134 дома, построенных и сданных в эксплуатацию, переселено более 600 граждан".