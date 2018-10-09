"Вафельные" разметки - новшество на улицах Баку - ФОТО

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Баку применено еще одно новшество в организации дорожного движения.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Бакинское транспортное агентство.

Сообщается, что в качестве пилотного проекта на пересечении улиц А.Бакиханова и С.Вургуна нанесена первая желтая сетчатая дорожная разметка (вафельница).

Это новшество применяется с целью предотвращения возникающих на улицах столицы пробок и улучшения транспортной ситуации. На следующем этапе пилотного проекта, подготовленного специалистами БТА, планируется охват центра города, в то же время 74 перекрестков, где наблюдаются пробки и плотность транспорта.

Сетка или как ее еще называют в народе "вафельница", нарисованная на дороге, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать на красный сигнал светофора при образовании затора, чтобы не создавать препятствий движению автомобилей в поперечном направлении. "Вафельную" разметку применяют на особо загруженных пересечениях дорог. Сетку рисуют специальным холодным пластиком.

Некоторые автомобилисты пытаются выскочить на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, не успевают проехать и стоят на пересечении улиц, мешая другим водителям. Яркая желтая разметка напомнит, что выезжать на загруженный перекресток нельзя.