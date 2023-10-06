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В западных районах выявлено около 400 случаев нарушения земельного законодательства

В западных районах выявлено около 400 случаев нарушения земельного законодательства В 2022 году и в январе-сентябре 2023 года в Шемкирском, Товузском, Газахском, Агстафинском и Гедабекском районах было выявлено и задокументировано около 400 случаев нарушения земельного законодательства.
Инфраструктура
6 октября 2023 г. 18:31
В западных районах выявлено около 400 случаев нарушения земельного законодательства

В 2022 году и в январе-сентябре 2023 года в Шемкирском, Товузском, Газахском, Агстафинском и Гедабекском районах было выявлено и задокументировано около 400 случаев нарушения земельного законодательства.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Согласно информации, за последние два года в отношении землепользователей составлено 152 административных протокола о нарушениях земельного законодательства на указанных территориях, наложены штрафы на сумму порядка 75 тысяч манатов.

Анализ проведенных Государственной службой мониторингов, данных, полученных от районных органов исполнительной власти, показывает, что в этих районах в ряде случаев сельскохозяйственные угодья не используются по назначению, в нарушение требований законодательства земли выводятся из севооборота, портится плодородный слой земель.

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Версия на азербайджанском языке Son 2 ildə Qərb rayonlarında torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına dair 400-ə yaxın hal aşkar edilib

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