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    ​В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с послом Беларуси

    В ходе встречи обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем. Как сообщили Report в пресс-службе Общества, на встрече председатель "Азербайджанских железных дорог" Джавид Гурбанов дал подробную информацию о реализуемых в железнодорожной сфере проектах и предстоящих перспективных задачах.

    В ходе двусторонней встречи обсуждены перспективы сотрудничества ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с беларускими компаниями. Г.Ахрамович выразил удовлетворение проводимыми АЖД широкомасштабными реформами, а также использованием на маршруте Баку-Сумгайыт-Баку двухэтажных электропоездов, произведенных на заводе Stadler Minsk компании Stadler Rail Group.

    Отметим, что в ходе встречи принято решение и впредь расширять двустороннее сотрудничество. 

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