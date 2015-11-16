Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем. Как сообщили Report в пресс-службе Общества, на встрече председатель "Азербайджанских железных дорог" Джавид Гурбанов дал подробную информацию о реализуемых в железнодорожной сфере проектах и предстоящих перспективных задачах.

В ходе двусторонней встречи обсуждены перспективы сотрудничества ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с беларускими компаниями. Г.Ахрамович выразил удовлетворение проводимыми АЖД широкомасштабными реформами, а также использованием на маршруте Баку-Сумгайыт-Баку двухэтажных электропоездов, произведенных на заводе Stadler Minsk компании Stadler Rail Group.

Отметим, что в ходе встречи принято решение и впредь расширять двустороннее сотрудничество.