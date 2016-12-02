В ЗАО “Азербайджанские железные дороги” состоялась встреча с делегаций Stadler Rail Group

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в ЗАО “Азербайджанские железные дороги” прошла встреча с президентом StadlerRailGroup Питером Шпулером. Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью ЗАО, в ходе встречи председатель АЖД Джавид Гурбанов проинформировал гостя о железнодорожных проектах, деятельности по реализации проектов международных транспортных коридоров.

Стороны обсудили текущую ситуацию с производством заказанных компании Stadler 30 спальных вагонов, предусмотренных для запуска в будущем по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. П.Шпулер выразил удовлетворение ходом широкомасштабных реформ в железнодорожной отрасли и расширением связей.

В ходе двусторонней встречи принято решение о дальнейшем расширении связей.

Напомним, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и компания Stadler Rail Group сотрудничают с 2015 года. По маршруту Баку-Сумгайыт-Баку курсируют 5 двухэтажных электричек марки KISS, произведенных на заводеStadler Minsk.Каждый электропоезд состоит из 4-х вагонов, общая пассажировместимость составляет 919 человек, количество сидячих мест - 396, из которых 84 относятся к бизнес-классу.