В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прошла встреча с австрийской делегацией

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прошла встреча с делегацией во главе с федеральным министром по делам семьи и молодежи Австрии Софи Кармасин.

Как сообщили Report в компании, выступивший на встрече председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов коснулся реформ, осуществляемых в данной сфере, нынешнего состояния международных транспортных коридоров Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг, Восток-Запад, Юг-Запад, которые сыграют важную роль в повышении транзитного потенциала страны, усиления деятельности Транскаспийского международного транспортного коридора, предстоящих задач.

Дж.Гурбанов отметил, что наряду с другими маршрутами, появившийся по инициативе Азербайджана проект Юг-Запад в будущем превратится в самый короткий, выгодный и рациональный маршрут в доставке грузов из Азии в Европу.

Затем обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Австрией.