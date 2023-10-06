О нас

В Зангилане заложен фундамент моста между Азербайджаном и Ираном

В Зангилане заложен фундамент моста между Азербайджаном и Ираном 6 октября возле поселка Агбенд Зангиланского района в рамках "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским эко
Инфраструктура
6 октября 2023 г. 14:14
В Зангилане заложен фундамент моста между Азербайджаном и Ираном

6 октября возле поселка Агбенд Зангиланского района в рамках "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран" заложен фундамент автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры, начались строительные работы.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель комиссии с иранской стороны Мехрдад Базрпаш.

Сопредседатели отметили, что автомобильный мост и погранично-таможенная инфраструктура будут способствовать росту транзитных грузоперевозок через территорию стран и облегчат въезд-выезд в Нахчыванскую Автономную Республику. После завершения строительства количество грузовых и других транспортных средств, которые сможет ежедневно принимать пропускной пункт на государственной границе, а также автомобильный мост с семью полосами движения, составит не менее 1100 машин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоHighway bridge between Azerbaijan and Iran breaks ground in Zangilan
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda Azərbaycanla İran arasında körpünün təməli qoyulub

Самое читаемое

Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
30 сентября 2023 г. 00:51
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi