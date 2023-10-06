В Зангилане заложен фундамент моста между Азербайджаном и Ираном

6 октября возле поселка Агбенд Зангиланского района в рамках "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским эко

6 октября возле поселка Агбенд Зангиланского района в рамках "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран" заложен фундамент автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры, начались строительные работы.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель комиссии с иранской стороны Мехрдад Базрпаш.

Сопредседатели отметили, что автомобильный мост и погранично-таможенная инфраструктура будут способствовать росту транзитных грузоперевозок через территорию стран и облегчат въезд-выезд в Нахчыванскую Автономную Республику. После завершения строительства количество грузовых и других транспортных средств, которые сможет ежедневно принимать пропускной пункт на государственной границе, а также автомобильный мост с семью полосами движения, составит не менее 1100 машин.