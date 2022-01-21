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В Зангилане создан пункт обслуживания "Азерсу"

В Зангилане создан пункт обслуживания "Азерсу" После городов Шуша, Кяльбаджар и поселка Гадрут ОАО "Азерсу" создало пункт обслуживания еще в одном освобожденном от оккупации городе - Зангилане.
Инфраструктура
21 января 2022 г. 16:35
В Зангилане создан пункт обслуживания Азерсу

После городов Шуша, Кяльбаджар и поселка Гадрут ОАО "Азерсу" создало пункт обслуживания еще в одном освобожденном от оккупации городе - Зангилане.

Об этом Report сообщили в ОАО.

Пункт обслуживания охватывает Зангиланский и Губадлинский районы, а также некоторые села Лачынского района. Для улучшения условий труда сотрудников, повышения качества услуг одно из непригодных строений в Зангилане было отремонтировано и сдано в эксплуатацию в качестве административного здания. Для обеспечения оперативности работ пункт обслуживания обеспечен специальными транспортными средствами.

За прошедший период ОАО "Азерсу" обеспечило подачу воды в город Зангилан, обеспечило водоснабжение объектов военного и гражданского назначения. В результате проделанных работ в Зангилане и его селах 34 жилых и нежилых объекта обеспечены питьевой водой.

Наряду с Зангиланским и Губадлинским районами, ОАО "Азерсу" организовало бесперебойное водоснабжение города Шуша, Кяльбаджарского и Лачынского районов, а также поселков Гадрут, Талыш и Суговушан.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərsu”yun Zəngilanda xidmət sahəsi yaradılıb

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