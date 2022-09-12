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В Зангилане состоялось заседание Службы реставрации, строительства и управления №1

В Зангилане состоялось заседание Службы реставрации, строительства и управления №1 В Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, состоялось внеочередное заседание Наблюдательного совета службы реставрации, строительства и управления № 1.
Инфраструктура
12 сентября 2022 г. 16:27
В Зангилане состоялось заседание Службы реставрации, строительства и управления №1

В Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, состоялось внеочередное заседание Наблюдательного совета службы реставрации, строительства и управления № 1.

Как сообщает карабахское бюро Report, заседание прошло под председательством специального представителя президента Вахида Гаджиева.

В заседании также приняли участие члены совета - заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гуметов.

В результате обсуждений были утверждены структура Службы реставрации, строительства и управления № 1, фонд оплаты труда, численность работников и их заработная плата. Исполнительным директором службы является назначенный советом Новрас Гахраман оглы Джафаров.

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