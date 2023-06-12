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В Зангилане состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра

В Зангилане состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра В селе Агалы Зангиланского района состоялось очередное заседание рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра, действующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации терр
Инфраструктура
12 июня 2023 г. 19:42
В Зангилане состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра

В селе Агалы Зангиланского района состоялось очередное заседание рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра, действующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве экономики.

Первый заместитель министра экономики, руководитель рабочей группы Эльнур Алиев отметил, что в соответствии с поручениями главы государства реализуются комплексные программы по развитию освобожденных территорий, масштабные восстановительные мероприятия, в том числе инфраструктурные проекты. Было отмечено, что в числе основных задач - продолжение политики экономического развития, ориентированной на занятость, совершенствование институциональной структуры в области регулирования рынка труда для расширения возможностей трудоустройства населения, проживающего на этих территориях.

На мероприятии была представлена информация о проделанной работе по созданию благоприятных условий для ускорения экономического возрождения и повышения инвестиционной привлекательности освобожденных территорий, в том числе о налоговых и таможенных льготах, расширении доступа предпринимателей к финансовым ресурсам и других льготах.

Члены рабочей группы по экономическим вопросам ознакомились с проектами, реализуемыми в селе Агалы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda İdarələrarası Mərkəzin İqtisadi məsələlər üzrə İşçi Qrupunun iclası keçirilib

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