В Зангилане проходит заседание министров транспорта стран ОТГ

Сегодня в Зангилане в рамках международной научно-практической конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана" проходит 7-е заседание министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Сегодня в Зангилане в рамках международной научно-практической конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана" проходит 7-е заседание министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, во встрече наряду с министрами принимают участие и их заместители.

Выступивший на заседании министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев отметил, что за последние годы отношения между тюркскими государствами еще более развились, увеличилось транзитное сообщение между странами.

По словам министра, интерес к Среднему коридору растет, а Зангезурский коридор станет его важной составной частью: "Для этого есть возможности".