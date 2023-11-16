О нас

В Зангилане начала работу международная конференция по транспорту и логистике

В Зангилане начала работу международная конференция по транспорту и логистике Сегодня в городе Зангилане начала работу международная конференция "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".
Инфраструктура
16 ноября 2023 г. 11:08
В Зангилане начала работу международная конференция по транспорту и логистике

Сегодня в городе Зангилане начала работу международная конференция "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, конференция проходит при совместной организации Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Института экономики при Министерстве науки и образования.

Мероприятие проводится с целью организации обсуждений между представителями государственного, частного и научного секторов по вопросам развития и расширения трансрегиональных транспортных коридоров, а также налаживания сотрудничества между заинтересованными сторонами.

В конференции принимают участие более 200 гостей из 15 стран, представители 8 международных организаций, включая международные финансовые институты.

В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии по нескольким темам с участием сотрудников азербайджанских и зарубежных государственных учреждений, международных организаций, международных финансовых институтов, аналитических центров, ученых и руководителей международных транспортных компаний.

Конференция продолжит свою работу завтра в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке International conference on transport and logistics kicks off in Zangilan 
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda nəqliyyat-logistika sahəsi üzrə beynəlxalq konfrans işə başlayıb

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi