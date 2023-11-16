В Зангилане начала работу международная конференция по транспорту и логистике

Сегодня в городе Зангилане начала работу международная конференция "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Сегодня в городе Зангилане начала работу международная конференция "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, конференция проходит при совместной организации Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Института экономики при Министерстве науки и образования.

Мероприятие проводится с целью организации обсуждений между представителями государственного, частного и научного секторов по вопросам развития и расширения трансрегиональных транспортных коридоров, а также налаживания сотрудничества между заинтересованными сторонами.

В конференции принимают участие более 200 гостей из 15 стран, представители 8 международных организаций, включая международные финансовые институты.

В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии по нескольким темам с участием сотрудников азербайджанских и зарубежных государственных учреждений, международных организаций, международных финансовых институтов, аналитических центров, ученых и руководителей международных транспортных компаний.

Конференция продолжит свою работу завтра в Баку.