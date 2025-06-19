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В Зангилане и Губадлы завершен важный инфраструктурный водный проект для аграрного развития

В Зангилане и Губадлы завершен важный инфраструктурный водный проект для аграрного развития В Зангилане и Губадлы завершен важный инфраструктурный водный проект для аграрного развития
Инфраструктура
19 июня 2025 г. 12:54
В Зангилане и Губадлы завершен важный инфраструктурный водный проект для аграрного развития

В этом году на территории Зангиланского и Губадлинского районов общая площадь посевных земель агропарков, орошаемых водой из водохранилища Забухчай, составила 2 900 гектаров.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом журналистам заявил представитель Агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев.

По его словам, для обеспечения поливной водой новых агропарков и других потребителей на территории Губадлинского и Зангиланского районов, где общая площадь посевных земель составляет 12 100 гектаров, введены в эксплуатацию водохранилище Забухчай и связанный с ним магистральный трубопровод.

"Водохранилище общей емкостью 27 млн кубометров и напорный магистральный трубопровод протяженностью 51,6 км будут служить аграрному развитию региона", - отметил Гулиев.

Гулиев отметил, что согласно техническим показателям водохранилища Забухчай, высота плотины составляет 61 метр, ширина — 502 метра, а ширина по верху — 10 метров. "В ходе строительства также были возведены деривационный трубопровод длиной 1,2 км, принадлежащий Гюлябирдской гидроэлектростанции (ГЭС), аварийный водосброс, служебные здания и окружающая инфраструктура", - добавил он.

По словам представителя агентства, вода из водохранилища Забухчай поступает на посевные площади Губадлинского и Зангиланского районов, расположенных на правом и левом берегах реки Хакари, через магистральный трубопровод, который является одной из основных составляющих проекта.

"Пропускная способность трубопровода протяженностью 51 600 метров в начале составляет 6,2 кубометра в секунду. Трубопровод предназначен для высоконапорных дождевальных и капельных оросительных систем", - подчеркнул он.

Гулиев также отметил, что проект водохранилища Забухчай играет важную роль в реализации аграрного потенциала региона. Этот проект будет способствовать как повышению продуктивности сельского хозяйства, так и улучшению благосостояния местного населения.

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Версия на английском языке Water infrastructure project for agricultural development completed in Azerbaijan's Zangilan, Gubadli
Версия на азербайджанском языке Zəngilan və Qubadlıda aqrar inkişaf üçün mühüm su infrastruktur layihəsi başa çatdırılıb

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