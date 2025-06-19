В Зангилане и Губадлы завершен важный инфраструктурный водный проект для аграрного развития

В Зангилане и Губадлы завершен важный инфраструктурный водный проект для аграрного развития

В этом году на территории Зангиланского и Губадлинского районов общая площадь посевных земель агропарков, орошаемых водой из водохранилища Забухчай, составила 2 900 гектаров.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом журналистам заявил представитель Агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев.

По его словам, для обеспечения поливной водой новых агропарков и других потребителей на территории Губадлинского и Зангиланского районов, где общая площадь посевных земель составляет 12 100 гектаров, введены в эксплуатацию водохранилище Забухчай и связанный с ним магистральный трубопровод.

"Водохранилище общей емкостью 27 млн кубометров и напорный магистральный трубопровод протяженностью 51,6 км будут служить аграрному развитию региона", - отметил Гулиев.

Гулиев отметил, что согласно техническим показателям водохранилища Забухчай, высота плотины составляет 61 метр, ширина — 502 метра, а ширина по верху — 10 метров. "В ходе строительства также были возведены деривационный трубопровод длиной 1,2 км, принадлежащий Гюлябирдской гидроэлектростанции (ГЭС), аварийный водосброс, служебные здания и окружающая инфраструктура", - добавил он.

По словам представителя агентства, вода из водохранилища Забухчай поступает на посевные площади Губадлинского и Зангиланского районов, расположенных на правом и левом берегах реки Хакари, через магистральный трубопровод, который является одной из основных составляющих проекта.

"Пропускная способность трубопровода протяженностью 51 600 метров в начале составляет 6,2 кубометра в секунду. Трубопровод предназначен для высоконапорных дождевальных и капельных оросительных систем", - подчеркнул он.

Гулиев также отметил, что проект водохранилища Забухчай играет важную роль в реализации аграрного потенциала региона. Этот проект будет способствовать как повышению продуктивности сельского хозяйства, так и улучшению благосостояния местного населения.