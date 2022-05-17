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В Зангилане и Физули создаются хабы для грузоперевозок

В Зангилане и Физули создаются хабы для грузоперевозок Одна из логистических компаний подала заявку в Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики на получение статуса резидента экономической зоны Аразской долины. Об этом Report сообщил глава агентства Эльшад Нуриев.
Инфраструктура
17 мая 2022 г. 17:29
В Зангилане и Физули создаются хабы для грузоперевозок

Одна из логистических компаний подала заявку в Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики на получение статуса резидента экономической зоны Аразской долины.

Об этом Report сообщил глава агентства Эльшад Нуриев.

По его словам, компания закупила около 50 грузовиков и создает инфраструктуру для того, чтобы начать деятельность после открытия Зангезурского коридора.

"Кроме того, местные представительства FedEX, UPS, ASE Express и American Express создали компанию "Qarabağ Logistik". Основной целью является создание таможенных складов в экономической зоне Аразской долины, формирование хабов в Зангиланском и Физулинском международных аэропортах, осуществление международных грузоперевозок", - сказал Нуриев.

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Версия на английском языке Cargo hubs to be established in Zangilan, Fizuli
Версия на азербайджанском языке Zəngilan və Füzulidə yükdaşımalar üçün hab yaradılır

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