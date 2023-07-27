В Зангилане и Баку пройдет международная научно-практическая конференция

16-17 ноября 2023 года при совместной организации Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Министерства цифрового разви

16-17 ноября 2023 года при совместной организации Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Института экономики Министерства науки и образования состоится международная научно-практическая конференция "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Как сообщает Report, на конференции будут обсуждаться влияние Зангезурского коридора на экономику стран региона и мировую торговлю, вопросы технико-экономического и финансового обеспечения коридора, его возможного влияния на морские перевозки.

К участию в конференции приглашаются представители государственных учреждений по управлению секторами транспорта, логистики и коммуникаций, международных организаций, посольств стран Среднего коридора в Азербайджане, а также ученые и специалисты по межстрановым перевозкам из Азербайджана и зарубежных стран.

Конференция будет проходить в очной форме в течение двух дней, первый рабочий день состоится в Зангилане, второй - в Баку. Доклады и обсуждения будут доступны для открытого просмотра в Интернете.