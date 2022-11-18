В законодательство вносятся изменения в связи с нарушением правил остановки и стоянки

В Азербайджане вносятся изменения в законодательство в связи с нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств.

В Азербайджане вносятся изменения в законодательство в связи с нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В проекте указан порядок установления ответственности за все виды административных правонарушений, связанных с правилами остановки и стоянки, на основании решений, составленных в электронном виде с использованием специальных технических средств с функциями фото- или видеорегистрации.