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    В закон "О государственном реестре недвижимого имущества" внесена поправка

    30% государственной пошлины больше не будет перечисляться на специальный счет органа регистрации

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимого имущества" внесена поправка. 

    Как передает Report, согласно поправке, из закона исключен пункт 6.3.

    Согласно данному пункту, за предоставленную из государственного реестра информацию в целях усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения сотрудников органов регистрации на специальный счет органа регистрации перечисляется взнос в размере 30 процентов государственной пошлины, предусмотренной законом о регистрации прав на собственность или других имущественных прав. 

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