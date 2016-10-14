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    В закон "О Центробанке Азербайджана" внесены поправки

    Закон О государственном долге также изменен

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Милли Меджлис внес поправки в закон "О Центробанке Азербайджана" и "О государственном долге".

    Как сообщает Report, согласно поправке в первый закон, отныне, в соответствии с законом "О страховании вкладов", Центробанк Азербайджана будет выдавать Азербайджанскому фонду страхования вкладов (ADİF) кредит под госгарантии. С этой целью в закон о ЦБА внесен дополнительный пункт.

    В связи с этим в закон "О государственном долге" также внесен дополнительный пункт.

    Напомним, что порядок заимствований ADİF регулируется законом "О страховании вкладов". 

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