В закон "О Центробанке Азербайджана" внесены поправки

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Милли Меджлис внес поправки в закон "О Центробанке Азербайджана" и "О государственном долге".

Как сообщает Report, согласно поправке в первый закон, отныне, в соответствии с законом "О страховании вкладов", Центробанк Азербайджана будет выдавать Азербайджанскому фонду страхования вкладов (ADİF) кредит под госгарантии. С этой целью в закон о ЦБА внесен дополнительный пункт.

В связи с этим в закон "О государственном долге" также внесен дополнительный пункт.

Напомним, что порядок заимствований ADİF регулируется законом "О страховании вкладов".