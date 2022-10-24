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В Загатале зарегистрированы права собственности на дома, построенные государством для граждан

В Загатале зарегистрированы права собственности на дома, построенные государством для граждан Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики задокументировала 5 тысяч жилых домов, построенных за счет государственных средств в Загатальском районе вместо разрушенных или пришедших в негодность в результате стихийного бедс
Инфраструктура
24 октября 2022 г. 12:53
В Загатале зарегистрированы права собственности на дома, построенные государством для граждан

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики осуществила регистрацию прав на 5 тысяч жилых домов, построенных за счет государственных средств в Загатальском районе вместо разрушенных или пришедших в негодность в результате стихийного бедствия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, в рамках исполнения Указа президента Ильхама Алиева в Загатале были предоставлены услуги мобильной регистрации. Граждане получают выписки по своему недвижимому имуществу без посещения какого-либо учреждения, без потери дополнительного времени.

В рамках исполнения указа оказание услуг мобильной регистрации будет продолжено в соответствии со списком, представленным местными органами исполнительной власти (Гянджа, Шеки, Евлах, Ширван, Балака, Бейлаган, Гедабек, Гейгель, Имишли, Кюрдамир, Гах, Габала, Шамаха, Зардаб).

Именной список лиц, подпадающих под действие указа будет размещен на сайте emlak.gov.az.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada dövlətin vətəndaşlar üçün tikdiyi 5 min fərdi ev sənədləşdirilib

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