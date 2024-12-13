В Баку будет расширена территория Центрального парка, объявлен тендер

В Ясамальском районе Баку будут проведены работы по расширению и благоустройству территории Центрального парка.

В Ясамальском районе Баку готовится к реализации масштабный проект по расширению и благоустройству территории Центрального парка.

Как сообщает Report со ссылкой на портал государственных закупок Азербайджана, предварительная стоимость работ оценивается в 38 миллионов манатов.

После расширения территория парка охватит части улиц С.Тагизаде, А.Шаига, Н.Ашурбековой.

В рамках работ предусмотрен снос зданий общей площадью 36 658 кв. м, включая кирпичные и отапливаемые здания.

ООО "Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir" выступает заказчиком проекта. Для участия в тендере поставщики должны внести плату за использование в размере 25 манатов и взнос за участие - 5 700 манатов.

Плата за использование не подлежит возврату, а взнос за участие возвращается только в случае отмены тендера из-за недостаточного количества участников (менее трех).

Прием заявок на участие в тендере продлится до 17:00 23 декабря, когда состоится вскрытие конвертов с предложениями.