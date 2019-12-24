В Ясамальском жилом комплексе льготное жилье приобрели почти 1400 семей

Успешно завершилась купля-продажа 568 из 570 квартир, выбранных в Ясамальском жилом комплексе - первом проекте Государственного агентства жилищного строительства, 16 и 18 октября через портал "Электронное правительство" (www.e-gov.az) посредством системы "Льготное жилье".

Об этом сообщает Report со ссылкой на MİDA.

Согласно информации, 17 из данных квартир были приобретены лицами, выбравшими квартиру в порядке ожидания 18 октября. За счет собственных средств квартиру приобрели 146 человек, ипотечное кредитование оформили 422 человека.

Из квартир, приобретенных на льготных условиях, 247 приходится на одно-, 794 - двух-, 344 - трехкомнатные.

На сегодняшний день владельцами льготных квартир в комплексе стали 1385 семей.