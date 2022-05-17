В Ясамале реконструируют четыре улицы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит реконструкцию 4 улиц протяженностью более 1 километра в Ясамальском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит реконструкцию 4 улиц протяженностью более 1 километра в Ясамальском районе Баку.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Согласно информации, ремонтные работы проводятся на улицах Мирзааги Алиева, Башира Сафароглу, Чингиза Мустафаева, Исмаил бека Гуткашенлы.

В соответствии со “Строительными нормами и правилами” на перечисленных улицах в необходимых местах выкопан и удален деформированный непригодный грунт, подготовлено дорожное основание, после чего уложено 3 слоя нового асфальтобетонного покрытия толщиной 20 см.

Параллельно с этими работами были восстановлены и приведены в рабочее состояние системы дождевой канализации, предназначенные для нормального отвода поверхностных вод по улицам, установлены смотровые крышки на подземных коммуникационных линиях, а также дождевые решетки, а также выполнено строительство новых дождевых колодцев.