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В Ясамале реконструируют четыре улицы

В Ясамале реконструируют четыре улицы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит реконструкцию 4 улиц протяженностью более 1 километра в Ясамальском районе Баку.
Инфраструктура
17 мая 2022 г. 16:49
В Ясамале реконструируют четыре улицы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит реконструкцию 4 улиц протяженностью более 1 километра в Ясамальском районе Баку.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Согласно информации, ремонтные работы проводятся на улицах Мирзааги Алиева, Башира Сафароглу, Чингиза Мустафаева, Исмаил бека Гуткашенлы.

В соответствии со “Строительными нормами и правилами” на перечисленных улицах в необходимых местах выкопан и удален деформированный непригодный грунт, подготовлено дорожное основание, после чего уложено 3 слоя нового асфальтобетонного покрытия толщиной 20 см.

Параллельно с этими работами были восстановлены и приведены в рабочее состояние системы дождевой канализации, предназначенные для нормального отвода поверхностных вод по улицам, установлены смотровые крышки на подземных коммуникационных линиях, а также дождевые решетки, а также выполнено строительство новых дождевых колодцев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYasamalda 4 küçə yenidən qurulur

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