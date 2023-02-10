О нас

В январе Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил рекордное количество пассажиров

В январе Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил рекордное количество пассажиров В первый месяц текущего года главная воздушная гавань Азербайджана - Международный аэропорт Гейдар Алиев - обслужила 360 тысяч пассажиров, что является рекордным показателем всех прошлых лет за январь.
Инфраструктура
10 февраля 2023 г. 18:20
В январе Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил рекордное количество пассажиров

В первый месяц текущего года главная воздушная гавань Азербайджана - Международный аэропорт Гейдар Алиев - обслужила 360 тысяч пассажиров, что является рекордным показателем всех прошлых лет за январь.

Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

С начала 2023 года пассажиропоток всех международных аэропортов страны составил более 420 тысяч человек.

За указанный период национальные авиаперевозчики AZAL и Buta Airways перевезли 132 тысяч и 47 тысяч пассажиров соответственно. На международных рейсах доля национальных авиакомпаний составила - 37%.

В январе 2023 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 27 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров из них перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, Azimuth и flyDubai.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку за январь вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Анкара, Минеральные Воды, Джидда, Шарджа и Ташкент. Суммарно по этим направлениям была обслужена 221 тысяча человек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В июне 2022 года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı Aeroportu yanvarda rekord sayda sərnişinə xidmət göstərib

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
4 февраля 2023 г. 03:39
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
4 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi