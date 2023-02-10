В январе Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил рекордное количество пассажиров

В первый месяц текущего года главная воздушная гавань Азербайджана - Международный аэропорт Гейдар Алиев - обслужила 360 тысяч пассажиров, что является рекордным показателем всех прошлых лет за январь.

В первый месяц текущего года главная воздушная гавань Азербайджана - Международный аэропорт Гейдар Алиев - обслужила 360 тысяч пассажиров, что является рекордным показателем всех прошлых лет за январь.

Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

С начала 2023 года пассажиропоток всех международных аэропортов страны составил более 420 тысяч человек.

За указанный период национальные авиаперевозчики AZAL и Buta Airways перевезли 132 тысяч и 47 тысяч пассажиров соответственно. На международных рейсах доля национальных авиакомпаний составила - 37%.

В январе 2023 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 27 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров из них перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, Azimuth и flyDubai.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку за январь вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Анкара, Минеральные Воды, Джидда, Шарджа и Ташкент. Суммарно по этим направлениям была обслужена 221 тысяча человек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В июне 2022 года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.